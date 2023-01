Matri: «Inter in salute, Milan con un Tonali in più! Il KO non influirà dopo»

Milan-Inter, manca sempre meno. A parlarne l’ex attaccante rossonero Matri, presente in Arabia Saudita. A detta sua il KO di una o dell’altra squadra non influirà sul prosieguo del campionato

PARTITA APERTA − Presente a Riyad anche Alessandro Matri, che ha provato a dare una lettura del match: «È un Derby, una finale, azzera il periodo che stanno vivendo le squadre in campionato. L’Inter mi pare in salute, nonostante la prestazione non brillantissima contro il Verona, e il Milan arriva da due risultati non positivissimi, ma il recupero di Tonali può dare entusiasmo. Ripercussioni per chi resta? No il campionato è ancora lungo, il risultato non credo influirà sul prosieguo del campionato. Due giocatori? Dico due centrocampisti. Tonali che è il vero capitano del Milan, lato Inter Calhanoglu che sta dando capacità di palleggio a questa squadra».