Derby di Supercoppa, le ultime sulla probabile formazione del Milan

Stefano Pioli si prepara a rispondere agli undici scelti da Simone Inzaghi per la finale di Supercoppa Italia. Queste le scelte del tecnico rossonero.

SCELTE – Stefano Pioli si gioca la possibilità di vincere il suo secondo trofeo in rossonero. Il suo Milan viene da tre partite che non hanno aiutato il morale della squadra. I due pareggi con Roma e Lecce e l’eliminazione dalla Coppa Italia ai supplementari contro il Torino. I rossoneri hanno assolutamente bisogno di una vittoria. Secondo Gianluca Di Marzio le novità si vedranno in difesa, con Simon Kjaer favorito su Pierre Kalulu assieme a Fikayo Tomori. Confermati Theo Hernandez e Davide Calabria, davanti a Tatarusanu. Torna Sandro Tonali a centrocampo assieme a Ismael Bennacer. Titolari anche Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers oltre ovviamente a Rafael Leao e Oliver Giroud.

MILAN (4-2-3-1), la probabile formazione: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.