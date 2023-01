Mentana si sfoga: «Brozovic? Solo un ingrato lo lascerebbe andare via!»

Brozovic al centro del mercato dell’Inter, così come Kessié in quello del Barcellona. Si pensa ad uno scambio di cartellini, ma Mentana non è d’accordo

NON SI TOCCA − Negli ultimi giorni, Inter e Barcellona si sono messi in contatto per un possibile scambio di mercato: Brozovic in Catalogna in cambio di Kessié. Operazione che non soddisfa tanti tifosi. Uno di questi il celeberrimo giornalista Enrico Mentana. Questo il suo sfogo su Facebook: «Notazione calcistica interista: giù le mani da Brozovic. Solo un autolesionista lo metterebbe sul mercato, solo un tifoso del Barcellona lo scambierebbe con Kessie, solo un ingrato lo lascerebbe andar via un anno dopo il rinnovo».