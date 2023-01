Milan-Inter, la probabile formazione di Inzaghi per la Supercoppa

Questa la probabile formazione dell’Inter di Simone Inzaghi per la Supercoppa che si giocherà oggi alle 20 ora italiana contro il Milan.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, Simone Inzaghi dovrebbe scegliere il classico 3-5-2 per la “sua” Inter nella finale di Supercoppa contro il Milan che si disputerà alle 20 ora italiana al King Fahd International Stadium a Riyadh, in Arabia Saudita. In porta Andre Onana. In difesa Milan Skriniar, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo Hakan Calhanoglu affiancato da Henrikh Mkhitaryan e da Nicolò Barella. Sulle fasce Matteo Darmian e Federico Dimarco. In attacco Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com