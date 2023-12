Matri: «Inter, la tua forza sta anche dei ricambi! Oggi una risposta»

Lecce-Inter sarà una sfida complicata per Inzaghi, che dovrà fare a meno anche di Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Delle assenze e della sfida parla Alessandro Matri.

ALTERNATIVE – Se l’Inter riuscirà a far sentire la sua voce, in campo contro il Lecce, anche senza due pedine importanti come Lautaro Martinez e Federico Dimarco, allora Simone Inzaghi potrà dirsi davvero soddisfatto. Alessandro Matri, ospite nello studio di Dazn, analizza la situazione: «Tanti si chiedevano come sarebbe stata l’Inter senza Lautaro Martinez, ora lo vedremo. Ma io credo che i nerazzurri in casa abbiano grandi possibilità di vittoria. Manca anche Federico Dimarco che è diventato un giocatore importante per questa squadra e soprattutto decisivo, con gol e assist. Ma la forza dell’Inter sta nei ricambi».