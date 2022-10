Materazzi: «Inter-Barcellona finale anticipata! Calcio bello: sempre esami»

Materazzi è l’ospite speciale di Inter TV per il prepartita contro il Barcellona. L’ex difensore, a poco meno di un’ora e mezza dal calcio d’inizio, dal prato del Meazza parla di come affrontare una gara senza dubbio difficile.

TUTTO IN DUE NOTTI – Marco Materazzi vede in arrivo un nuovo capitolo delle gare tra Inter e Barcellona, lui protagonista quattro volte nel 2009-2010: «Sfida diversa ma nome sempre lo stesso, la Champions League. Deve dare la spinta che tutti speriamo, sono convinto che si possa fare una grande partita. L’affetto dei tifosi? Sono io che devo ringraziarli per come mi hanno sempre trattato e condotto alla gloria. Sarò sempre debitore nei loro confronti. Il calcio è bellissimo perché ti fa giocare ogni tre giorni, c’è sempre un esame: sappiamo che in campionato stiamo trovando qualche difficoltà ma in Champions League non si può sbagliare. Oggi penso che sia una finale anticipata, quando è arrivato il sorteggio ho pensato che ce la saremmo giocata col Barcellona».