Massara: «Sommer una questione di tempo! Onana lascia enorme eredità»

Massara dagli studi di Sky Sport ha parlato dell’arrivo di Yann Sommer per sostituire André Onana tra i pali, e l’interesse per Trubin dello Shakhtar Donetsk.

QUESTIONE DI TEMPO – Dario Massara analizza la situazione portieri in casa Inter, tra chi è partito e chi piace sul mercato: «Trubin è sempre più complicato perché costa tanto, Sommer è solo una questione di tempo perché è legato all’arrivo di un vice Neuer dal mercato. Onana è stata un enorme plusvalenza per l’Inter, è un’eredità molto pesante in un Inter che deve completarsi in porta e in attacco, badando a rinforzare il centrocampo con un uomo che al fantacalcio ha fatto benissimo come Frattesi e Samardzic».