Massara: «Genoa tosto, ma crea poco! Ecco cosa non deve fare l’Inter»

Inter e Milan inaugurano la ventisettesima giornata di Serie A, sfidando rispettivamente Genoa (ore 21.00 al Ferraris) e Udinese (ore 18.45 a San Siro). Secondo Dario Massara – ospite negli studi di Sky Sport -, saranno due partite molto simili con un po’ di difficoltà in più per i rossoneri

NO FRENESIA – L’Inter stasera alle ore 21.00 sfiderà il Genoa (QUI la probabile formazione di Simone Inzaghi) mentre qualche ora prima il Milan affronterà l’Udinese a San Siro. Secondo Dario Massara, i rossoneri potrebbero avere qualche difficoltà in più: «Saranno secondo me due partite simili perché sia l’Udinese che il Genoa proveranno a difendersi con Milan e Inter che dovranno fare la partita come al solito, però i rossoneri soffrono un po’ di più quando hanno pochi spazi per lanciare Leao e Brahim Diaz. Quindi penso che l’impegno più difficile ce l’abbia il Milan perché l’Udinese è brava a coprirsi. Il Genoa crea poche occasioni, l’Inter non deve farsi prendere dalla frenesia e attendere l’episodio per andare in vantaggio. La squadra che ora è di Alexander Blessin è molto tosta perché sa chiudersi bene, saranno due partite molto bloccate dove sarà fondamentale il classifico episodio che possa sbloccarle».