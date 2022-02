Coppa Italia, derby fra Inter e Milan ultima col gol doppio: cambia la regola

Le semifinali di Coppa Italia, che vedranno il derby fra Inter e Milan, saranno le ultime due partite con la regola del gol in trasferta che vale doppio. L’ha deciso la Lega Serie A (vedi articolo).

SI CAMBIA – Anche la Coppa Italia si uniforma alle competizioni UEFA, ma non da subito. Dalla prossima stagione, nelle partite di andata e ritorno (ossia in semifinale), il gol in trasferta non varrà più doppio. Questo però vuol dire che per le due semifinali in programma da martedì prossimo, Fiorentina-Juventus e Milan-Inter, sarà ancora in vigore la “vecchia” regola. Lo ha deciso l’Assemblea della Lega Serie A, per uniformarsi con quanto già avviene nelle coppe europee.