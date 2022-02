Genoa-Inter: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi in Serie A

Genoa-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 21:00. Partita valida per la 27ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, l’ottava del girone di ritorno. Non esiste altro risultato al di fuori della vittoria dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Genoa-Inter

INDISPONIBILI – Tris di assenze in casa nerazzurra. Restano a Milano i lungodegenti Robin Gosens e Joaquin Correa, a cui si aggiunge un po’ a sorpresa Alexandar Kolarov (vedi focus). Ovviamente fuori il portiere Gabriel Brazao (vedi aggiornamento).

Non è stata diramata la lista dei convocati dell’Inter

MODULO – Il ritorno di praticamente tutti i titolari obbliga Simone Inzaghi a schierare il 3-5-2 tradizionale. Salvo sorprese, a Genova si attende l’Inter nella sua formazione-tipo.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – Il capitano Samir Handanovic tra i pali. Al centro Stefan de Vrij con Milan Skriniar terzo destro e Alessandro Bastoni terzo sinistro, di ritorno dopo aver scontato la squalifica di due giornate.

CENTROCAMPO – Sulla destra Denzel Dumfries con Ivan Perisic a sinistra. Davanti alla difesa torna Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra e Hakan Calhanoglu mezzala sinistra.

ATTACCO – In avanti Inzaghi si riserva ancora qualche dubbio ma alla fine dovrebbe spuntarla la coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, con Alexis Sanchez inizialmente in panchina.

Genoa-Inter, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

La probabile formazione del Genoa di Blessin

AVVERSARI – Ancora qualche dubbio di formazione anche per i padroni di casa. Il tecnico rossoblù Alexander Blessin dovrà tenere conto dell’assenza last minute nel Genoa (vedi lista dei convocati). In attesa delle formazioni ufficiali di Genoa-Inter, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).