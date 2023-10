Masini: «Scudetto, Inter e Milan forti! Ma attenzione alla Juventus e non solo»

Marco Masini in un suo intervento a Radio Serie A in onda su RDS ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto e la lotta per un posto in UEFA Champions League

LOTTA SCUDETTO E CHAMPIONS – Marco Masini ha parlato così riguardo la lotta scudetto: «Fiorentina per un posto in Champions League? È difficile per noi, però è chiaro che se si continua a giocare con questo entusiasmo la speranza è quella di andare almeno in Europa League. La Lazio è temibilissima, stessa cosa l’Atalanta. Lotta scudetto? Sicuramente le squadre attrezzate ci sono. Le milanesi sono molto forti, forse il centrocampo più importante ce l’ha l’Inter e di solito quando hai un grande centrocampo vai lontano. Però attenzione alla Juventus! Anche se il gioco non è spettacolare, Allegri sa sempre dare quell’energia giusta per vincere le partite, un po’ come faceva Trapattoni che vinceva sempre di misura».