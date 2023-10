Sabatini: «Sull’Inter ho una mia teoria! E il terzo tempo di Inzaghi…»

Tra i tanti temi toccati sull’ultima giornata di Serie A prima della sosta, Sabatini ha parlato anche di Inter a Radio Sportiva nel programma “Microfono Aperto”. Il noto giornalista ha dato un consiglio velato al tecnico Inzaghi dopo il pareggio in rimonta subito dal Bologna in casa

CAMBIARE AIUTA – Sandro Sabatini ha parlato di un’Inter disattenta: «Sull’Inter ho una mia teoria. Quella delle partite del trolley, non solo delle vacanze di Natale. Che colpisce tutti titolari. Entri in campo, vai sul 2-0 e invece di pensare al prossimo corner, pensi alla valigia sul bus e già alla prossima partita. Se non resti concentrato finisce poi che fai le bischerate come Lautaro Martinez sul rigore e Alessandro Bastoni sul pareggio. Bisogna restare sul pezzo. Di chi è la colpa? Un po’ di Simone Inzaghi ma non perché non è un allenatore da campionato. Anzi, se sei di coppa lo sei anche per la Serie A. Dopo una bella partita come quella contro il Benfica, la squadra la devi cambiare. Altrimenti finisce che giochi il terzo tempo e vai sul 2-0 in dieci minuti, per poi invece iniziare la vera partita». Sabatini fa una battuta anche su Alexis Sanchez: «Allora, sul Rolex e il Casio di Sanchez direi di lasciar stare. Per il Casio ci vogliono pochi soldi, per il Rolex invece ce ne vogliono tantissimi…». Infine, non manca un paragone di Sabatini tra l’Inter di Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri: «Tutto sta nella qualità della rosa, non solo dell’allenatore. Ditemi chi giocherebbe da titolare nell’Inter che ora gioca alla Juventus… Credo nessuno! C’è una differenza marcata tra le squadre in questa Serie A e non sugli allenatori. Non cambieresti mai Manuel Locatelli per Hakan Calhanoglu a centrocampo». Si chiude così l’intervento di Sabatini.