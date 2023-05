Marocchino: «Manchester City la più forte, Inter trasformista»

Domenico Marocchino ha parlato in questo modo della finale di Champions League tra Inter e Manchester City dagli studi di Calcio Totale.

PARTITA – Marocchino analizza la finale di Champions League in modo particolare: «Il Manchester City è una delle squadre più forti in circolazione, però l’Inter ha una squadra trasformista. Può giocare 20 minuti bene, altri male e avere una giocata per risolvere il match o subire un gol dal nulla. Penso sia una partita in cui la massima attenzione e la pazienza saranno fondamentali, anche nell’aspettare le occasioni da gol perché loro in difesa non sono così forti. L’Inter deve accettare il palleggio avversario e attendere il momento giusto per colpire».