Caressa: «Inzaghi non rinuncia a Dzeko. Lukaku nella ripresa»

In attacco l’Inter ha ritrovato la LuLa, contro l’Atalanta i segnali sono arrivati molto forti. Fabio Caressa però sembra non muoversi dalla sua convinzione e lo spiega su Youtube.

ATTACCO – Secondo Fabio Caressa è difficile il ballottaggio in attacco: «Lukaku si sta proponendo a suon di gol e prestazioni per la finale. Che Inzaghi rinunci a Dzeko, proprio colui che lì ce lo ha portato, lo vedo complicato. Se devi uscire dall’area contro il Manchester City hai bisogno anche di chi ti fa salire la squadra, per esempio li devi aggredire sugli esterni. Secondo me è ancora favorito il bosniaco, se la partita si tiene in equilibrio Lukaku può essere decisivo nel secondo tempo. La sua ricerca ossessiva della profondità, perché ha scatto, potrebbe essere un elemento molto importante. Ovviamente il favorito è il Manchester City, ha un genio assoluto in panchina, ma è una partita di calcio. A punteggio basso puoi farcela, nelle sconfitte il City ha sempre concluso il primo tempo con zero gol. Fa aumentare questo nervosismo, saranno fondamentali i primi 45 minuti. Importanti saranno i calci piazzati per l’Inter, calcio d’angolo decisivo al settimo/ottavo minuto. Lautaro Martinez non fa solo gol, ma assist straordinari. Sarà l’uomo in più per la finale di Istanbul».