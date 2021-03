Marocchi: Â«Come attacchi l’Inter? In questo momento Ã¨ difficileÂ»

Marocchi: «Come attacchi l’Inter? In questo momento è difficile»

Giancarlo Marocchi

Giancarlo Marocchi, ospite negli studi di “Sky Sport” dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Torino, ha commentato la prestazione dei nerazzurri sottolineando quanto sia difficile giocare contro la squadra di Antonio Conte

LA PARTITA DI OGGI – Marocchi descrive la prestazione di oggi contro il Torino: «Partita complicata perché è una squadra piccola, questo dice la classifica, e si mette dietro rendendoti la partita complicata che sembrava comunque potesse finire così perché il Torino è ripartito poco. Devi cercare di creare qualche problema in più altrimenti se li tieni in area prima o poi il gol arriva. Come attacchi l’Inter in questo momento? Come la Lazio? Vado a San Siro, gioco nella metà campo e prendo gol. L’Atalanta uguale: l’aspetto ma prima o poi arriva il gol. In questo momento è molto difficile»