VIDEO AMARCORD – Stankovic porta l’Inter ai quarti: con l’Ajax basta l’1-0

Dejan Stankovic

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 14 marzo 2006. A San Siro si gioca il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Ajax. Ai nerazzurri basta un gol di Stankovic per superare il turno.

DI MISURA – Nella Champions League 2005/06 agli ottavi di finale si incontrano Inter e Ajax. All’andata a Amsterdam termina 2-2, con il pareggio di Julio Cruz a pochi minuti dal termine. Si rivelerà un gol vitale per i nerazzurri, che vivono il ritorno con meno pressione. A San Siro, il 14 marzo, è la squadra di Roberto Mancini a condurre il gioco, e potrebbe passare in vantaggio già al 27′. Ma Adriano sbaglia un rigore, piazzando la palla fuori. Fortunatamente i compagni non vivono alcun calo psicologico, e a inizio ripresa la gara viene chiusa. Al 57′ Dejan Stankovic scatta sulla sinistra e, appena entrato in area, sterza improvvisamente, piazzando poi la botta sul palo più lontano. È 1-0 Inter, e il risultato non cambierà più, qualificando i nerazzurri ai quarti di Champions League. Rivediamo la vittoria nerazzurra nel video YouTube di “TheGreatOneInterist”: