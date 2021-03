Mancini: Â«Barella tra i migliori del campionato. Sensi? Ci puntiamo moltoÂ»

Mancini: «Barella tra i migliori del campionato. Sensi? Ci puntiamo molto»

Condividi questo articolo

Roberto Mancini Italia

Roberto Mancini, Commissario Tecnico della nazionale italiana, è intervenuto come ospite negli studi di “90esimo minuto” su “Rai Due”. Il CT ha parlato anche della situazione dei giocatori italiani dell’Inter in vista delle prossime convocazioni, tra cui Nicolò Barella e Stefano Sensi.

NON DIMENTICATO – Roberto Mancini ha parlato del momento dei giocatori italiani, tra cui anche Stefano Sensi e Federico Dimarco, terzino in prestito al Verona ma ancora di proprietà Inter: «Il momento dei nostri giocatori sembra buono per tutti, ma sarà faticoso per tutti perché stanno giocando tantissimo. Sensi è un giocatore su cui contiamo molto perché ha grandi qualità anche se si è fermato. Dimarco credo di averlo fatto io quando era ancora ragazzino, nell’Inter, sicuramente è un giocatore interessante».

CRESCITA – Mancini ha poi parlato anche della crescita di Nicolò Barella: «Barella credo che anche quando era a Cagliari ha fatto benissimo, uno dei migliori giocatori del campionato. Quando giochi a un livello più alto, anche con le coppe, è normale che si migliori».