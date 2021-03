Gabigol, grossi guai per l’ex Inter: arrestato dalla polizia nella notte

Gabigol Flamengo

Secondo quanto riportano le notizie dal Brasile, l’ex Inter Gabigol sarebbe stato arrestato nella notte dalla polizia all’interno di un casinò clandestino, poche ore prima di scendere in campo con il suo Flamengo.

ARRESTATO – Grossi guai per Gabigol. L’ex Inter è stato infatti arrestato dalla polizia brasiliana nella notte, all’interno di un casinò clandestino a San Paolo. Il tutto, inoltre, a sole sedici ore prima della sfida del suo Flamengo contro i rivali della Fluminense a Rio de Janeiro (a circa 5 ore di macchina di distanza). Secondo le notizie, più di 100 persone erano presenti nel luogo, tutte senza mascherina e senza rispettare le normative per il contenimento del Covid. In un Paese, tra l’altro, dove i contagi sono sempre più in aumento e la situazione è di totale emergenza. Di seguito il video dell’arresto del giocatore.