Mario Rui: «Scudetto, può succedere di tutto. Tante ci vogliono far cadere»

Il Napoli non vuole cantare vittoria nonostante l’enorme distacco dall’Inter seconda in campionato. Mario Rui tiene alta l’asticella dell’attenzione per evitare clamorose beffe

NON SI SBILANCIA − Nonostante i 15 punti di distacco dall’Inter, a Napoli non vogliono ancora cantare vittoria. Ne parla Mario Rui ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «Mancano ancora 16 partite e può succedere di tutto. Abbiamo un buon margine ma ci concentriamo a lavorare partita dopo partita. Ogni sfida sarà una battaglia perché in molti vogliono farci cadere e dobbiamo essere pronti a ribaltare queste cose».