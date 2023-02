Inter, allenamento in vista dell’Udinese: si rivede un infortunato! Le ultime

L’Inter si sta allenando in vista della partita valevole per la ventitreesima giornata di Serie A contro l’Udinese, che andrà in scena a San Siro sabato alle 20.45 (vedi ultime). Inzaghi può contare su un gruppo quasi al completo: out Correa mentre si rivede Gosens

ALLENAMENTO – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo il deludente pari contro la Sampdoria, si appresta a ospitare l’Udinese a San Siro nell’anticipo serale del sabato valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro dovrà fare ancora a meno di Joaquin Correa, alle prese con l’ennesimo infortunio che lo terrà lontano dal campo ancora per un po’. Chi si è rivisto oggi ad Appiano Gentile è invece Robin Gosens, sostituito nel match contro i blucerchiati per via di un problema fisico. Il suo rientro contro i friulani non è scontato, molto più probabile che torni a disposizione in vista degli ottavi di Champions League contro il Porto.