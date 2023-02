Inter, Dzeko e Brozovic in dubbio contro l’Udinese: numeri dalla loro parte

L’Inter si appresta a sfidare la sempre ostica Udinese nel match in programma a San Siro sabato alle ore 20.45, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A (vedi ultime). I nerazzurri non possono sbagliare ancora in ottica corsa Champions League. Inzaghi ragiona dunque sull’undici iniziale con due ancora in dubbio ma che contro i friulani dicono sempre la loro

DUBBI – L’Inter sabato a San Siro proverà a rimettersi in carreggiata dopo il deludente pareggio contro la Sampdoria affrontando l’Udinese di Andrea Sottil. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, preso di mira dalla parte più calda della tifoseria interista (vedi focus), sa di non poter ancora sbagliare e quindi punterà sul miglior undici. Stando alle ultime indiscrezioni, rimangono ancora in dubbio sia Marcelo Brozovic che Edin Dzeko. Entrambi hanno numeri ben auguranti contro i friulani.

Partendo da Dzeko, l’Udinese è la squadra contro la quale ha vinto più partite in Serie A, ovvero 12 su 15. A livello di gol, il numero 9 interista ne ha messi a segno quattro contro i bianconeri, tutte con la maglia della Roma. Per quanto riguarda Brozovic, invece, ha preso parte a ben cinque gol nelle sue sfide contro l’Udinese: due gol e tre assist nello score del centrocampista croato. Inoltre, il primo gol in trasferta di Brozovic in Serie A è arrivato proprio contro l’Udinese, nel dicembre 2015.