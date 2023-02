Inter-Udinese, la probabile formazione di Inzaghi: si rivedono due titolari

Simone Inzaghi sta, quindi, ragionando sui possibili titolari e sulla probabile formazione da schierare in campo con l’Inter contro l’Udinese a San Siro. Non sono concessi ulteriori passi falsi e, a questo proposito, due giocatori possono ritrovare la titolarità in un reparto specifico del campo. Ecco le ultime novità.

PROBABILE FORMAZIONE − Mancano solamente due giorni alla sfida che andrà in scena a San Siro tra l’Inter e l’Udinese. I nerazzurri non possono permettersi altri passi falsi ed è anche per questo motivo che Simone Inzaghi sta ragionando al meglio sulla probabile formazione da schierare in campo. Per quanto riguarda l’attacco non dovrebbero esserci troppi dubbi sulla coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku (vedi articolo). Sugli esterni dovrebbero tornare Matteo Darmian e Federico Dimarco. Mentre a centrocampo si ragiona sulla possibilità di affidare ancora la regia ad Hakan Calhanoglu, per far sì che Marcelo Brozovic recuperi al 100% la propria condizione fisica migliore. In difesa, poi, possono tornare due titolari pronti a fare la differenza.

Inter−Udinese, la probabile formazione di Inzaghi: il tecnico può affidarsi a due titolari

VERSO DUE TITOLARITÀ − Quello delle probabili formazioni è un tema che è molto a cuore anche ai Fantallenatori. In ottica Fantacalcio non ci si può permettere di sbagliare e in questo senso interessano anche le scelte degli 11 titolari in casa Inter. Contro l’Udinese, infatti, Simone Inzaghi starebbe pensando di affidarsi nuovamente a due giocatori che schierati titolari non hanno deluso le aspettative. Si tratta di Francesco Acerbi, al centro della difesa, e di Alessandro Bastoni a sinistra del terzetto. Con Milan Skriniar che ovviamente completa il reparto difensivo a destra. Bastoni e Acerbi non hanno il più delle volte deluso quando sono stati schierati vicini in questa stagione e il tecnico nerazzurro ha bisogno, ora più che mai, di affidarsi a quei giocatori che gli permettono di avere maggiore stabilità e serenità in campo.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.