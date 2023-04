Marinozzi: «Solo Conte ha messo Lukaku al centro del gioco»

Andrea Marinozzi ha parlato su Sky Sport delle scelte di Simone Inzaghi per la sfida dell’Inter contro la Juventus. Breve parentesi anche su Romelu Lukaku e la sua ultima prestazione.

GIOCO – Andrea Marinozzi sottolinea il calo di alcuni giocatori dell’Inter: «D’Ambrosio non ci sarà con la Salernitana e giocherà oggi, Handanovic partirà da titolare. Darmian torna a giocare più avanti, Dimarco è un giocatore importante per i calci piazzati e a campo aperto può creare pericoli. Bastoni è il giocatore chiave della squadra e sta crescendo di condizione. L’insostituibile Brozovic fino alla scorsa stagione non sta trovando continuità e non fa più gli stessi chilometri con la stessa qualità. In attacco tornano i titolari, Lukaku fuori per la partita con la Fiorentina. È stato più coinvolto nel gioco, ma ha mancato clamorosamente la finalizzazione. È un attaccante completo, la Fiorentina era la partita perfetta per dominare vista la linea difensiva alta, ma non è riuscito. Conte è stato l’unico in grado di mettere Lukaku al centro del gioco e fargli dominare le partite. Sabato aveva tanto campo da attaccare, ha perso tutti i duelli compreso addirittura quello con Castrovilli».