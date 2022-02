Marino: «Atalanta da scudetto? Noi giochiamo per il treno dell’Europa»

Marino, direttore generale dell’Atalanta, prova a restare su un gradino più basso rispetto alla lotta per il titolo. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa dopo il 4-0 alla Sampdoria (vedi articolo).

PER QUALE OBIETTIVO? – L’Atalanta, battendo 4-0 la Sampdoria, resta a -3 dalla Juventus quarta ma con una partita in meno. Visto che i bianconeri ipotizzano una rimonta per il titolo Umberto Marino riceve una domanda precisa: «Atalanta da scudetto? Noi giochiamo per il treno dell’Europa. Sarebbe meraviglioso poter rimanere in lotta per la Champions League, è molto bello anche il viaggio in Europa League. Ce la giochiamo fino alla fine, ci sono tante squadre di livello che possono dire la loro. Il campionato è ancora lungo e possono esserci sorprese».