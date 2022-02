Marinozzi: «Lautaro Martinez primo in Europa per un dato. Sia tranquillo»

Lautaro Martinez è in un momento molto negativo dal punto di vista realizzativo: solo un gol nel 2022 con l’Inter, contro i due con l’Argentina. A 23 su Sky Sport il giornalista Marinozzi ritiene però che non ci sia un’involuzione nel Toro.

DIFFICOLTÀ MENTALE – Andrea Marinozzi parla dei problemi di Lautaro Martinez: «Non sta bene dal punto di vista mentale, ha bisogno di sbloccarsi. Il gol contro il Sassuolo, che non riesce a fare da due passi, credo sia la fotografia di Lautaro Martinez. Aveva già vissuto un momento complicato, superato bene con tanti gol, l’ultimo su azione contro la Salernitana che sarà il prossimo avversario in campionato dell’Inter. Dal punto di vista della finalizzazione sta mancando tanto, è poco lucido. Però, se penso al lavoro che fa per la squadra, penso sia indispensabile e soprattutto perché manca Joaquin Correa. L’alternativa Alexis Sanchez può essere ben utilizzata ma non tanto, perché non ha continuità di rendimento».

IL DATO – Marinozzi fa notare una statistica: «Lautaro Martinez è il primo attaccante in Europa per palle intercettate. Fa un lavoro sporco altissimo, contro il Napoli è stato lui decisivo per il gol di Edin Dzeko. Bisogna dargli tranquillità, l’ambiente Inter non deve mettergli pressione e lui stesso non deve mettersi pressione, altrimenti va fuori giri. Sta pesando un po’ questo momento e si vede dal suo atteggiamento. L’Inter è sempre molto propositiva, ha sbagliato settantacinque minuti in stagione: il primo tempo contro il Napoli e la prima mezz’ora contro il Sassuolo, dove poi ha prodotto tantissimo. Credo che sia ancora un gradino sopra alle altre, ha avuto un calendario complicatissimo».