Sportiello ammette: «Inter troppo forte per questo campionato!»

Il secondo portiere del Milan, Sportiello, ammette la grandissima superiorità dell’Inter, che nel derby ha vinto ufficialmente la seconda stella.

OBIETTIVO − Marco Sportiello, intervistato da Sport Mediaset, ammette la grande superiorità dei campioni d’Italia: «Delusione dell’Europa League ha inciso tanto, in campionato abbiamo fatto una buona stagione. Abbiamo trovato un’Inter forte, troppo forte per questo campionato. E’ più merito loro, che per demeriti nostri in campionato. Magari potevamo far meglio in Coppa Italia e in Europa League. In Champions League non era un girone così semplice da affrontare. L’eliminazione in Europa League è stata una brutta delusione, in concomitanza poi con lo scudetto perso, che ha consegnato la seconda stella all’Inter».