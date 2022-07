Marianella: «Inter, tanti arrivi sul mercato. Basterà cessione di Skriniar?»

Massimo Marianella, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter e del mercato condotto sino ad oggi dai nerazzurri. Una battuta, inoltre, su Gleison Bremer

MERCATO – Massimo Marianella analizza il mercato dell’Inter e parla a proposito di Bremer: «Bremer? Uno dei migliori del nostro campionato, e tra l’altro non è ancora andato via Skriniar. L’Inter sta facendo dei passi avanti nel rinforzare un roster che era già molto forte. Il tifoso dell’Inter era preparato a due anni di operazioni di mercato con segno più, di rientrare di una cifra importante. Una parte era stata fatta l’anno scorso e una parte bisognava farla quest’anno ma quest’anno ci sono stati degli arrivi, non delle partenze. I nerazzurri stanno facendo un miracolo sul mercato, per quelle che erano le premesse. Ha costruito una squadra che forse, ai nastri di partenza, è la più forte. Bisognerà vedere quali saranno le cessioni. Perché, ripeto, sono arrivati tanti giocatori sono stati spesi dei soldi: quindi ci si attendeva una cessione importante ed è stato individuato Skriniar come partente. Basterà lui? Non dovrebbe essere così».