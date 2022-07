Bremer, domani incontro fra Inter e Torino. Una volontà ben precisa – Sky

Gleison Bremer è l’obiettivo principale dell’Inter per rinforzare il reparto arretrato. Secondo Sky Sport, domani andrà in scena un incontro fra il Torino ed il club nerazzurro

INCONTRO – Gleison Bremer è l’obiettivo principale dell’Inter per rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, domani dovrebbe andare in scena un incontro fra il Torino ed il club nerazzurro: l’obiettivo dell’Inter, secondo l’emittente satellitare, è quello di raggiungere l’intesa di massima con il club granata per poter poi, nei prossimi giorni, mettere tutto nero su bianco ed organizzare le visite mediche del difensore. Bremer infatti, da tempo, è d’accordo con il club nerazzurro e spinge per l’approdo all’Inter.