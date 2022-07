Asllani, conferme e primo squillo in Inter-Monaco. Inzaghi si gode il ‘jolly’

Kristjan Asllani ha avuto un ottimo impatto nel mondo Inter. Il centrocampista ex Empoli ha trovato ieri, contro il Monaco, il suo primo gol con la nuova maglia

IMPATTO – L’impatto di Kristjan Asllani nell’universo Inter è stato più che positivo. Il centrocampista classe 2002 è stato il migliore in campo contro il Lugano e, nella sfida di ieri contro il Monaco, si è confermato come la nota più lieta del precampionato del club nerazzurro. Il centrocampista, infatti, ha dato seguito a quanto fatto vedere nel corso della prima partita giocata con la maglia dell’Inter: ottimo lavoro in regia con una prova da centrocampista totale. Molti meriti anche sul primo gol: è lui a disegnare la traiettoria perfetta che porta poi al momentaneo 1-2 di Gagliardini. Una prestazione completa quindi che viene sugellata dal gol del 2-2, segnato da vero incursore: un colpo da biliardo che non ha lasciato scampo all’estremo difensore del Monaco e che molto ci fa capire della sensibilità e della qualità che, Asllani, ha in entrambi i piedi.

IMPORTANTE – Inzaghi quindi può sorridere: questi primi 10 giorni di ritiro, di fatto, stanno dando diverse indicazioni, ma la più lieta è certamente Asllani: il centrocampista ex Empoli si candida ad essere non solo un perfetto vice-Brozovic, ma un autentico “jolly” in grado di togliere le castagne dal fuoco quando chiamato in causa. Un investitura importante che certifica la bontà del colpo messo a segno dall’Inter.