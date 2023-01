Marelli: «Rapuano arbitro di Inter-Empoli una conferma dopo Coppa Italia»

Luca Marelli, ex arbitro italiano oggi opinionista di DAZN, attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato delle designazioni arbitrali. In particolare quello di Inter-Empoli con Rapuano (vedi QUI).

DESIGNAZIONI – Luca Marelli esprime così la sua opinione riguardo la scelta dell’arbitro Rapuano per Inter-Empoli: «Una partita di terza fascia in questo momento. Vero che i nerazzurri sono terzi in classifica ma c’è una differenza di tredici punti tra le due squadre. Per questa partita è stato scelto Rapuano che tra l’altro è uscito benissimo dalla sfida di Coppa Italia quindi è una conferma del suo buonissimo momento. Quarto Marcenaro che manca dalla Serie A da prima della sosta, uno stop piuttosto lungo».