Sampdoria-Inter Primavera 1, le pagelle: Iliev crea, male però Di Pentima

L’Inter Primavera cade a Genova, la Sampdoria vince 2-1 (qui il tabellino). Molto bene il solito Iliev ma non basta, Di Pentima oggi decisamente non in giornata.

Sampdoria-Inter Primavera 1, pagelle – PORTIERE

NIKOLAOS BOTIS 6 – Non ha grosse colpe sui due gol subiti, nel secondo tempo salva la squadra dal terzo gol con un miracolo.

Sampdoria-Inter Primavera 1, pagelle – LA DIFESA

ALEM NEZIREVIC 5,5 – Esordio più che complicato per l’ultimo arrivato. Soprattutto se la squadra è sotto 2-0 dopo soli 15 minuti. Meglio in fase offensiva che in fase difensiva, in cui il reparto oggi non lo aiuta di certo.

Dal 86′ KRISTIAN DERVISHI SV

ALESSANDRO FONTANAROSA 6 – Il capitano ha delle responsabilità sui due gol subiti, presi entrambi da corner. Solo lui dalla difesa prova però a impostare il gioco.

STEFANO DI PENTIMA 5 – Poco concentrato fin da subito: soffre gli attacchi della Sampdoria e sbaglia anche passaggi semplici che mettono in difficoltà la squadra. Si divora l’occasione del 2-1 e rischia di regalare il terzo gol ai padroni di casa nel secondo tempo.

ANDREA PELAMATTI 6 – Solita prestazione con tanta corsa ma poca precisione. Bene quando deve attaccare, un po’ meno quando deve difendere

Sampdoria-Inter Primavera 1, pagelle – IL CENTROCAMPO

JACOPO MARTINI 6 – Praticamente invisibile oggi, la ragione ce l’ha però lui perché è nel posto giusto al momento giusto e segna la rete del 2-1 sull’assist di Iliev.

– Dal 73′ PIO ESPOSITO 6 – Entra per cercare il gol del pareggio negli ultimi venti minuti. Fa meglio di quanto visto da Zuberek oggi. Forse doveva entrare prima.

ALEKSANDAR STANKOVIC 6 – Oggi allo stadio c’è papà a guardarlo. Dejan infatti è in tribuna a seguire sia il figlio che la Primavera della sua Sampdoria. Aleksandar inizia un po’ in ombra ma cresce poi nel secondo tempo.

ISSIAKA KAMATE 6 – Tra i centrocampisti è quello che tocca più palloni. Riesce ad arrivare anche al tiro ma sbaglia sempre l’ultimo passaggio. Serve più precisione ma la partita è sufficiente.

– DAL 73′ SILAS ANDERSEN 6 – Entra per impensierire la Sampdoria dai calci piazzati con la sua altezza ma non riesce a rendersi pericoloso.

Sampdoria-Inter Primavera 1, pagelle – L’ATTACCO

ENOCH OWUSU 6 – Prova sempre a rendersi pericoloso, sia personalmente che servendo i compagni. A differenza del Derby viene contenuto bene e fa fatica.

DAL 86′ LUCA DI MAGGIO 6,5 – Entra per gli ultimi 4 minuti più recupero ed è una furia. Fa più di molti suoi compagni cercando il gol ogni volta che poteva. Atteggiamento perfetto.

JAN ZUBEREK 5,5 – Tocca pochi palloni, non riesce mai a far salire la squadra o a rendersi pericoloso. Bravo ad appoggiarsi su Iliev nell’azione del gol, ma sa anche lui di poter fare molto di più.

NIKOLA ILIEV 7 – Il migliore in campo dell’Inter. Parte da sinistra ma attacca ogni zona del campo, rendendosi sempre pericoloso. Non smette di crederci e all’ora di gioco è bravissimo nel servire Martini da solo in area che non può sbagliare.

Il voto alla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 6 – La squadra non scende in campo nel primo tempo e prende 2 gol dopo soli venti minuti. Arriva la reazione nel secondo tempo ma non basta. Cambi oggi forse un po’ tardivi. Un Di Maggio così non può fare 86 minuti in panchina.