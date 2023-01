Marelli: «Errore grave dell’arbitro: gol Acerbi regolare! No fallo»

Luca Marelli, ex arbitro italiano, su DAZN nei panni di opinionista ha espresso la sua opinione riguardo due casi dubbi in Monza-Inter. In entrambe le occasioni Francesco Acerbi protagonista.

ERRORE GRAVE – Luca Marelli analizza in particolare due casi dubbi in Monza-Inter, uno in particolare molto grave con il gol annullato ai nerazzurri per un fischio anticipato: «Due situazioni in particolare da analizzare, entrambe con Francesco Acerbi: la prima nel primo tempo con un aggancio tra il difensore e Ciurria che è nettamente in ritardo, mette la gamba e non la abbassa rispetto l’avversario e c’è l’incrocio di gambe. Possiamo parlare di fallo netto, non c’è volontarietà ma il fallo a mio parere c’è. Il VAR non interviene perché si tratta di un interpretazione da parte dell’arbitro. L’episodio più grave però avviene nel secondo tempo, nel momento in cui viene annullato una rete di Acerbi per suo fallo su Pablo Marì che cade perché viene sgambettato involontariamente da Armando Izzo. In epoca VAR qualora l’arbitro avesse convalidato il gol, la tecnologia sarebbe intervenuta per certificare. Fischiando prima il VAR è tagliato fuori e questo è un errore grave perché la rete è regolare».