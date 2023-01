Monza-Inter, gol Caldirola o autorete Dumfries: la Lega Serie A ha deciso!

Dubbi sul gol del pareggio finale in Monza-Inter 2-2. A colpire il pallone Caldirola con deviazione decisiva di Dumfries a beffare Onana al 93′. La Lega Serie ha deciso

LA DECISIONE − Ufficiale si tratta di autorete di Denzel Dumfries in merito al pareggio beffardo per 2-2 in Monza-Inter. Al Brianteo, tanti dubbi su chi affidare la rete del pareggio finale tra Luca Caldirola e il laterale olandese. La Lega Serie A ha deciso di dare l’autorete al giocatore dell’Inter. Ingresso terrificante dell’ex PSV, la pagella infatti non è da meno (vedi articolo).