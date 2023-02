Marelli: «Bologna-Inter, torna Orsato per chiudere la polemica di sei anni fa!»

Luca Marelli come di consueto attraverso la sua pagina YouTube ufficiale ha analizzato le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata di Serie A. In particolare con la scelta di Orsato in Bologna-Inter.

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE – Marelli commenta così la designazione arbitrale della partita di domenica alle 12:30: «Bologna-Inter affidata a Orsato, a mio parere questo è un bel segnale perché riguarda una partita di prima fascia. I nerazzurri si giocano la Champions League anche se ha un buon vantaggio di cinque punti dalla Lazio quinta. Il Bologna non si gioca molto ma è al settimo posto, però la questione non è per nulla banale e per niente chiusa. La designazione di Orsato è fondamentale soprattutto per togliersi di torno anche l’ultima polemica su una partita data ormai sei anni fa».