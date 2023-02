Ciarravano: «Inter deve attaccare punto debole del Porto. Giocata giusta»

Il Porto ha uno specifico punto debole da poter sfruttare, Paolo Ciarravano ha analizzato da Sky Sport il caso in occasione della partita di questa sera contro l’Inter.

PUNTI DEBOLI – La squadra di Sergio Conceicao, il Porto, ha un punto debole. L’Inter potrebbe approfittarne, Paolo Ciarravano lo ha spiegato così su Sky Sport: «L’Inter deve attaccare sul cambio di gioco e sul lato debole del Porto. Gli esterni bassi portoghesi sono strettissimi, con il cambio di gioco arriva il pericolo. Questa è una giocata da Inter, braccetto di sinistra che va, crossa e trova l’esterno destro per il gol. Tale giocata può far male al Porto e i nerazzurri la hanno già nelle loro corde, non devono sforzarsi».