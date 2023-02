Inter-Porto, ballottaggi conclusi. Conferme dalle ultime settimane – Sky

L’Inter affronterà tra poche ore il Porto di Sergio Conceicao per la partita valida per gli ottavi di finale di Champions League. Andrea Paventi ha dato aggiornamenti da Sky Sport sulla probabile formazione che verrà scelta da Simone Inzaghi.

BALLOTTAGGI – A San Siro l’Inter si scontrerà tra poche contro il Porto. Simone Inzaghi sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Secondo quanto detto da Andrea Paventi, in collegamento dallo stadio per Sky Sport, Edin Dzeko ha vinto il ballottaggio con Romelu Lukaku e partirà da titolare in coppia con Lautaro Martinez. Hakan Calhanoglu è favorito e partirà quasi sicuramente tra i primi 11 a partire dalla cabina di regia, Marcelo Brozovic rimarrà in panchina. Per il resto dei giocatori ci saranno conferme rispetto alla vittoria della Supercoppa Italiana di Riad. Questa è la probabile formazione di Simone Inzaghi per questa sera. Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez