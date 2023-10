Marchetti: «Thuram punto fisso dell’Inter. Sintesi perfetta di due ex!»

Luca Marchetti apprezza le qualità di Thuram e il modo in cui l’attaccante sta emergendo nell’Inter. Il giornalista, intervenuto su Sky Sport 24, lo accosta anche a due recenti ex nerazzurri.

FUNZIONALE – Secondo Luca Marchetti Marcus Thuram non sta facendo rimpiangere all’Inter gli addii dei due attaccanti. Questo il pensiero del giornalista: «Thuram ha avuto un grande impatto col campionato italiano e con l’Inter. Nella metà dei gol che hanno segnato i nerazzurri lui è entrato: tra i gol che ha realizzato lui stesso e gli assist che ha fornito ai suoi compagni di squadra. È diventato un punto fisso, sebbene siano passate solo nove partite di campionato e due di Champions League. Thuram è un giocatore assolutamente funzionale. All’inizio del campionato ci chiedevamo se la coppia con Lautaro Martinez avrebbe potuto reggere il paragone con quelle dello scorso anno. C’era il discorso di dover sostituire un giocatore molto esperto e molto bravo come Edin Dzeko o uno molto valido in area di rigore come Romelu Lukaku. La mia sensazione è che Thuram riesce ad essere una sintesi fra i due: tra la potenza di Lukaku e la qualità che ha portato Dzeko. L’Inter in attacco nella titolarità è assolutamente coperta. L’infortunio di Marko Anrautovic ha permesso a Thuram di giocare con più continuità e di diventare protagonista. Alexis Sanchez non è ancora riuscito a dare il suo contributo».