Calhanoglu, in Arabia un club pronto a tutto per averlo! Il retroscena sull’Inter

Calhanoglu sempre più un pilastro dell’Inter di Simone Inzaghi, un vero e proprio tuttocampista indispensabile per la squadra nerazzurra, in gol anche nel corso dell’ultima partita giocata con il Torino. Fabrizio Romano su SOS Fanta, però, ha svelato un retroscena che risale alla scorsa estate, quando un club arabo era pronto a tutto per assicurarsi il calciatore.

INTERESSE CONCRETO – Hakan Calhanoglu è un giocatore indispensabile per l’Inter, soprattutto dopo l’intuizione di mister Inzaghi di spostarlo davanti la difesa, diventando un vero e proprio pilastro della squadra, e anche uno dei migliori in quel ruolo in tutta Europa. Proprio per questo motivo, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha svelato un retroscena che risale alla scorsa estate, quando diversi club, riconoscendone le doti, si sono presentati dietro la porta dell’Inter. Uno su tutti l’Al-Ahli, alla ricerca di un giocatore di qualità a centrocampo, dopo aver acquistato Franck Kessié. L’Inter però ha sempre chiuso sul nascere le trattative col club arabo, soprattutto dopo aver ceduto Marcelo Brozovic e André Onana. Anche Calhanoglu ha risposto negativamente a tutte le proposte arrivate in estate, completamente concentrato sull’Inter e mai tentato da altre opzioni.

INTER SI TUTELA – Proprio perché Calhanoglu rappresenta un punto fermo per l’Inter di Simone Inzaghi e, si spera, anche del futuro, la dirigenza nerazzurra ormai da tempo si muove per blindare il giocatore facendogli firmare un nuovo contratto, che tradotto significa nuova scadenza e nuovo ritocco sull’ingaggio, meritato.

Fonte: SOSFanta