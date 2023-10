Gasperini scherza: «Marotta fa il furbo! Tre le favorite per lo scudetto»

Dopo la vittoria dell’Atalanta sul Genoa, Gasperini viene intercettato dai giornalisti di Sky Sport 24. Il mister ironizza su alcune dichiarazioni di Giuseppe Marotta sulla corsa scudetto.

SCUDETTO – Gian Piero Gasperini ha le idee bene chiare per quanto riguarda le pretendenti allo scudetto. Fra le sue papabili squadre c’è anche l’Inter e sull’Amministratore Delegato nerazzurro dichiara: «D’accordo con Stefano Pioli e Giuseppe Marotta sul fatto che la Juventus sia favorita senza coppe? Loro fanno i furbi, si danno favoriti l’uno con l’altro. In realtà vogliono tutti giocare per lo scudetto, questo è chiaro. In questo momento non vedo una favorita. Vedo sicuramente tre squadre, più il Napoli, che in questo momento se lo giocano. Ma non è detto che non possa aggiungersi qualcun altro come la Roma o magari la Fiorentina. Magari potessi dire anche l’Atalanta, vedremo fra sei mesi. Loro sono quelle che hanno qualcosa in più».