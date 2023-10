Pirlo: «Stankovic cresce bene! Deve migliorare in un fattore»

Pirlo conquista finalmente la prima vittoria in casa con la Sampdoria. Dopo la partita il tecnico si è complimentato in particolare con Filip Stankovic, criticato nel corso di questi mesi.

IN CRESCITA – Andrea Pirlo ha speso belle parole per il giovane portiere dell’Inter in prestito alla Sampdoria, dopo un inizio non particolarmente facile: «Filip sta crescendo molto, a parte le prime due partite dove ha commesso qualche errore, ma è giovane e bravo, è normale quando giochi in questi palcoscenici. A Stankovic serve altra personalità per comandare il reparto, ma sta lavorando giorno dopo giorno».