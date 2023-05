Marchetti: «Inter, vantaggio importante ma Milan non tagliato fuori. Inzaghi…»

Luca Marchetti ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi e del Milan di Stefano Pioli in vista del derby valido per il ritorno delle semifinali di Champions League.

DERBY – Queste le parole di Luca Marchetti in vista di Inter-Milan, derby valido per il ritorno delle semifinali di Champions League, nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Come scenderà in campo il Milan? Sicuramente ci sarà un atteggiamento diverso rispetto all’andata, deve recuperare un doppio svantaggio. Avrà modo di poter contare anche su individualità che prima non aveva. L’Inter ha un vantaggio importante, ma a parte questo non credo che il Milan sia già tagliato fuori, basta un episodio e tutto può cambiare. E chi arriva in finale non sarà sconfitta a prescindere, la partita secca bisogna giocarla e poi si vedrà. Le parole di Inzaghi sull’arbitro? Bisogna saper ascoltare, non c’era polemica, semplicemente ha sottolineato che gli è stato riferito che l’arbitro sarebbe stato francese e che lui non voleva cadere in questo tipo di provocazioni».