Moratti, buon compleanno! Nel giorno di Inter-Milan appuntamento col passato

Oggi l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, compie 78 anni, proprio nel giorno della semifinale di ritorno di UEFA Champions League contro il Milan. Che sia di buon auspicio per tutti i tifosi dell’Inter.

BUON COMPLEANNO PRESIDENTE – Il 16 maggio 1945 a Bosco Chiesanuova, in provincia di Verona, nasceva Massimo Moratti. La sua dedizione e passione per i colori nerazzurri per sempre lo legheranno al nome dell’Inter. Il giorno del suo compleanno coincide, non a caso, con la semifinale di ritorno di UEFA Champions League tra Inter e Milan, che sia di buon auspicio come tredici anni fa quando di questi tempi l’Inter superava l’ostacolo Barcellona staccando il biglietto per Madrid. Nel giorno del suo 78esimo compleanno gli auguri nerazzurri da parte di tutta la redazione di Inter-News.it.