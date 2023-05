Inter-Milan AAA cercasi protagonista per il ruolo di Abbiati… e Kallon

Inter-Milan in Champions League anche nel 2023 non può non significare Kallon-Abbiati. Abbiati per il sogno rossonero, Kallon per l’incubo nerazzurro. Vent’anni dopo cambia tutto, a partire dai protagonisti, perché la tipologia dei candidati sarà un po’ diversa per Inzaghi e Pioli

ISTANTANEA DEL 2003 – La prima differenza tra il Derby di Milano di quest’anno in Champions League rispetto a quello del 2003 è nei numeri. L’Inter si presenta senza il numero 3, ritirato. Il Milan anche. Le due bandiere – nerazzurra Giacinto Facchetti e rossonera Paolo Maldini – hanno fatto la storia della città di Milano. E del calcio italiano, nel mondo, in generale. In Inter-Milan (vedi probabili formazioni) stavolta non ci saranno numeri 3 in campo. E nemmeno numeri 4. Ritirato quello dell’Inter, in onore dell’ex capitano Javier Zanetti, oggi Vice-President. Indisponibile quello del Milan, per via dell’infortunio di Ismael Bennacer all’andata. Entrambi spettatori interessati in tribuna a San Siro. La famosa azione con protagonista il numero 3 nerazzurro Mohamed Kallon, tra i rossoneri 3 Maldini e 4 Kakhaber Kaladze, è ancora oggi causa di incubi notturni tra i tifosi interisti. E in alcuni casi anche a occhi aperti. Quell’azione, risolta dal dodicesimo Christian Abbiati a causa dell’assenza del titolare Nelson Dida, non è mai stata superata del tutto. Il minuto 87 del precedente Euro-Derby di Milano in casa Inter, quello del mancato uno-due vincente dopo il pareggio del giovane Obafemi Martins al vantaggio della stella Andriy Shevchenko, vale la qualificazione in finale e mezza coppa in bacheca. Ed è il riassunto, in un’eloquente istantanea rossonerazzurra, del beffardo Inter-Milan di vent’anni fa.

Inter-Milan 2023 con i nuovi Abbiati e Kallon

PROTAGONISTA DEL 2023 – Istantanea che significa(va) Manchester nel 2003. E che può significare Istanbul nel 2023. Proprio come Hector Cuper e Carlo Ancelotti (vedi focus), anche Simone Inzaghi e Stefano Pioli vanno in cerca dei propri eroi. Un eroe mancato, come Kallon. E soprattutto un eroe inaspettato, come Abbiati. Le premesse a poche ore da Inter-Milan ci sono tutte. Probabilmente non sarà il portiere di riserva a fare il “miracolo” stavolta. Magari l’attaccante sì, però. Un’inversione di ruoli. Inter e Milan dalla panchina potrebbero pescare il jolly vincente. Con una doppia differenza netta rispetto a vent’anni fa. Stasera si parte dallo 0-2 nerazzurro dell’andata, non dallo 0-0. E anche pareggiare l’aggregato non basterebbe per andare in finale, al più per i supplementari. Però è come se fosse un’altra partita, che inizia 0-0 e non può finire senza almeno due-tre gol complessivi. L’ipotesi che finisca con zero gol sul tabellino non è contemplata, a zero ci sono solo gli alibi. Attaccanti e portieri sanno più di tutti a che tipo di partita stanno per andare incontro. E ogni errore peserà il triplo. A San Siro è ormai tutto pronto: gli aspiranti protagonisti di Inter-Milan si stanno già scaldando. Inzaghi e Pioli cercano il nuovo “Abbiati” con la paura di rivivere un’altra serata alla “Kallon”, che condiziona anche il post-carriera dal punto di vista calcistico sia mediaticamente sia soprattutto psicologicamente.