Marchetti: «Inter ha sfruttato il fattore tempo. Milan beffato…»

L’affare Marcus Thuram è stato chiuso nel giro di poche ore dall’Inter, che ha beffato tra l’altro il Milan. Luca Marchetti dà i dettagli sul modo in cui si è arrivati alla conclusione del colpo.

COLPO – Luca Marchetti dà dettagli sui derby di mercato: «Se volessimo giocare sul discorso del derby l’Inter ha vinto anche questo con il Milan, dopo Thuram in più Frattesi. Dopo la famosa provocazione Lukaku in rossonero l’Inter ha piazzato il colpo Thuram nel giro di 24 ore. I nerazzurri non hanno rubato il colpo. Sono cambiate le carte in tavola per quanto riguarda il fattore economico e ha approfittato dello stallo nell’operazione dei cugini. Il fattore tempo ha giocato a favore del club di Viale della Liberazione, in entrambe le occasioni».