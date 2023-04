Marchetti: «Inter-Juventus indecifrabile. Caso Lukaku, Gravina ha fatto bene»

Luca Marchetti ha parlato di Inter-Juventus, ritorno delle semifinali di Coppa Italia, del caso Romelu Lukaku (e non solo).

LOTTA CHAMPIONS – Queste le parole di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio sulla lotta per la Champions League. «Cosa ci sta dicendo questo campionato nella lotta per la Champions? Ogni settimana diciamo una cosa e nel giro di qualche giorno veniamo smentiti. Davamo per avvantaggiate le milanesi poi con una serie di risultati raccapriccianti hanno perso il vantaggio, poi l’ultima giornata è stato il turno delle romane a perdere. Dicevamo di una Lazio continua e invece ha perso in casa col Torino, con tutte le giustificazioni del caso legate anche al lavoro di Ghersini. La Roma invece ha perso e male ieri a Bergamo. Le milanesi hanno portato lo spirito di Champions in campionato, ora bisognerà vedere le prossime partite. In questa corsa va inserita anche l’Atalanta, che è vero che ha avuto tanti infortuni ma comunque è lì. In questa corsa poi c’è sempre la Juventus e dovrebbero sbuffare i tifosi bianconeri. Bisogna mettersi l’anima in pace, fino a fine campionato noi non sapremo cosa succederà e credo che chiedere maggior velocità alla giustizia sportiva non sia la cosa più giusta».

CASO LUKAKU – Marchetti sul caso Romelu Lukaku. «Come va analizzato? Massa secondo me non aveva raccolto la provocazione raccolta da Lukaku, è stato un errore e si è arrivato al paradosso che in una situazione di razzismo l’unico colpevole e l’unico a pagare fosse Lukaku. È giusto che si cambino le regole in corsa in questi casi, la lotta al razzismo è prioritaria. Il Presidente Gravina ha fatto benissimo a revocare la squalifica, poi si utilizza il termine grazia ma solo per un termine tecnico».

INTER-JUVENTUS – Marchetti su Inter-Juventus. «Vedo una possibile favorita tra Inter e Juventus? Nessuna, la Juve a me non è affatto dispiaciuta contro il Napoli. Non è stata spettacolare perché non lo è mai stata, però è stata tonica e ha creato qualcosa, anche in una versione rimaneggiata. L’Inter dal canto suo ha ritrovato un protagonista come Lukaku e ha ritrovato anche il gol di Lautaro Martinez. L’Inter in coppa ha sempre fatto bene contro qualsiasi avversario, la Juve invece ha fatto fatica a inizio stagione ma queste sono le partite della Juve. Sarà una partita indecifrabile».