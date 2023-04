Dubbio Chiesa in Inter-Juventus! C’è il sostituto di Cuadrado − SM

Come Inzaghi (vedi articolo), anche Max Allegri ha qualche dubbio per Inter-Juventus. Vivo un ballottaggio in avanti che coinvolge Chiesa, intanto Cuadrado ha il suo sostituto

ULTIME − Alla Continassa si ragiona sull’undici da schierare in Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Federico Chiesa rimane in ballottaggio con Filip Kostic per una maglia dal primo minuto. Allegri scioglierà le riserve probabilmente nelle ultimissime ore prima del fischio d’inizio. Intanto, rientra Gleison Bremer al centro della difesa; mentre a destra al posto dello squalificato Juan Cuadrado, come riferisce Sport Mediaset, ci sarà Mattia De Sciglio.