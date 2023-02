Marchetti: «Inter ha rosa forte, troppi passaggi a vuoto. Mancano stimoli»

La stagione dell’Inter non è delle più esaltanti, soprattutto in Serie A. La sconfitta contro il Bologna è pesante, Luca Marchetti non condivide però su Sky Sport l’idea che le responsabilità siano tutte di Simone Inzaghi.

ROSA FORTE – Luca Marchetti ha parlato della stagione dell’Inter su Sky Sport, dicendo: «L’Inter ha una rosa più che competitiva, il campionato del Napoli ti porta a un paragone impietoso. Questo non giustifica il distacco così importante, il rendimento così altalenante. Se non puoi arrivare allo Scudetto, devi mettere al sicuro la Champions League e lo stimolo deve arrivare anche in queste occasioni. Il prossimo anno si immagina che i giocatori vogliano giocare la competizione europea. Questa non è una crisi, ma tali problemi ci sono stati anche l’anno scorso quando Inzaghi non è riuscito a vincere nel finale. L’Inter ha grandi picchi di eccellenza, si ricordano le grandi partite vinte quest’anno. Poi ci sono grandissimi passaggi a vuoto, non so se può essere mancanza di concentrazione, applicazione, di avere spartiti diversi nella stessa gara contro le misure della squadra avversaria. Nel gol di oggi c’è l’errore di D’Ambrosio e il posizionamento errato in difesa. L’episodio non è però determinante, è una somma di episodi quindi è una questione di applicazione, intensità. Nessuno pensava ad un distacco così importante dalla vetta».

MOTIVATORE – Il giornalista ha aggiunto su Simone Inzaghi: «Spesso c’è questa mancanza di continuità, ma è una cosa che probabilmente ai giocatori fa arrabbiare di più. Se la squadra ha delle potenzialità già espresse e poi non riesce ad applicarle non so. L’allenatore non ha tutte le responsabilità di tutto, ma poi non è che deve fare il motivatore personale per tutti. I giocatori di Inter, Napoli o Juventus non devono avere bisogno di sapere che ogni partita è importante».