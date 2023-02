In Bologna-Inter si conferma il paradosso dell’approccio nerazzurro

Bologna-Inter segna la settima sconfitta nerazzurra in questo campionato. Vanificando l’entusiasmo post-vittoria contro il Porto. L’approccio degli uomini di Simone Inzaghi continua così a stupire, in negativo.

ALTALENA EMOTIVA – Stessa storia, stesso posto, stesso bar, direbbe Max Pezzali. Bologna-Inter è un altro picco (negativo) nelle montagne russe che descrivono questa stagione dell’Inter. Una partita dove gli uomini di Simone Inzaghi sbagliano tutto, a partire dall’approccio iniziale. E la chiave dei novanta minuti emiliani sta tutto qui. L’Inter scende in campo senza la giusta cattiveria, dando quasi per scontata la pratica rossoblu. Come se la vittoria arrivasse di diritto dopo l’1-0 al Porto di mercoledì. E Inzaghi è il primo ad essere consapevole di questa grave, gravissima mancanza dei suoi.

SVUOTARE LA MENTE – Del resto non è la prima volta in questa stagione che l’Inter approccia in modo diametralmente opposto due impegni dal peso specifico diverso. Era successo anche un mese fa, quando i nerazzurri caddero in casa con l’Empoli dopo aver schiantato il Milan in Supercoppa Italiana. Un approccio molle alla gara, che si era visto anche nelle precedenti sconfitte. Inzaghi non riesce in alcun modo a tenere dritta la barra della concentrazione. Né riesce a responsabilizzare sufficientemente i suoi. Un autentico paradosso, considerando che parliamo della stessa squadra che ha raccolto 4 punti su 6 contro il Barcellona. E che ha vinto due derby in meno di venti giorni. E i problemi di Inzaghi nel curare l’aspetto mentale non sono certo nuovi. Questo fattore era emerso già lo scorso anno. Ma ancora non si vedono passi in avanti su questo fronte, come dimostra Bologna-Inter di oggi. Ed è questo, al momento, il più grande limite di questa Inter.