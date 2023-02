Assogna: «Inter, rendimento grave. Questa rosa ha il dovere di lottare…»

Il rendimento in campionato dell’Inter è molto grave, Simone Inzaghi è uno dei responsabili. Paolo Assogna ha parlato in questo modo su Sky Sport della stagione nerazzurra.

DELUSIONE – Paolo Assogna ha criticato aspramente l’Inter su Sky Sport: «Il rendimento è grave, questa rosa non può stare a -18 dal Napoli. Non può avere sette sconfitte in questo campionato. Inzaghi ha ammesso l’approccio errato, ma c’è un gruppo da psicanalizzare. Per il futuro bisognerà capire se l’empatia tra allenatore e gruppo è ancora ad un livello abbastanza alto per ritentare la scalata alla vittoria del campionato. Questo gruppo è un instant team ed ha il dovere di lottare fino all’ultima giornata per lo Scudetto. La distanza di quest’anno è molto grave, così come i cali di tensione con le piccole. I numeri dell’Inter sono impressionati, va data una spiegazione».

ALLENATORE – Il giornalista ha analizzato poi: «Sul gol subito, quando sei in possesso c’è la marcatura preventiva per coprire in caso di palla persa. La difesa dell’Inter è lontana, questo ci dice che la squadra ha difetti di livelli di concentrazione. Inzaghi è giovane, ha margini di miglioramento. L’Inter vince le partite soprattutto dal punto di vista della fisicità, gli manca la variabile impazzita che doveva essere Correa. Lui era il giocatore tecnico che doveva portare squilibrio, è stata la delusione».