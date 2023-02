Inter, rendimento in trasferta da cancellare. La gara di ritorno con il Porto…

L’Inter ha perso anche questa volta contro il Bologna. La seconda volta consecutiva in trasferta al Renato Dall’Ara per i nerazzurri, che confermano un trend assolutamente negativo lontani da San Siro.

DIPENDENZA – L’Inter soffre quando è lontana da San Siro, questo è chiaro. Il problema è che gli stop ormai stanno diventando troppi. In poche settimane i nerazzurri hanno perso il vantaggio dal quinto posto e continuare a questi ritmi potrebbe portare ad un disastro clamoroso. Non finire tra i primi quattro posti sarebbe un risultato estremamente deludente e costerebbe probabilmente la panchina a Simone Inzaghi. Dipendere dal proprio ambiente, dal campo e dallo stadio non è una caratteristica da grande squadra. Solitamente il rendimento è omogeneo tra casa e fuori per le squadre di alta classifica, per l’Inter non è così. 30 punti a Milano, 17 distante. 6 gol subiti in casa, addirittura 22 fuori. La differenza è eclatante e alquanto preoccupante, per questo si può parlare di un vero e proprio caso. Il dato fa impressione, il ritorno in Champions League contro il Porto si giocherà all’Estadio Do Dragao e i numeri non sono rassicuranti.